暢捷通簽訂戰略合作框架協議

公司指出，戰略合作框架協議旨在充分發揮並融合雙方的獨特優勢，共同打造企業經營物資採購及服務新生態，解決企業經營中遇到的「人、財、貨、客」管理的核心痛點，為企業客戶提供更有價值的經營類物資採購及管理服務，把握企業服務市場的巨大商機，實現互利共贏。

通過雙方上述合作，將使公司能夠基於豐客多平台(作為京東多元行業樣態的B2B平台)，並利用自身在企業雲服務行業的豐富經驗和完整的產品體系、渠道生態體系、品牌優勢及客戶資源，實現公司產品與豐客多平台的融通，並享受公司引流客戶於豐客多平台交易額帶來的返佣收益，通過豐客多平台在交易過程中產生的大量數據沉澱，雙方可使用脫敏數據開展增值服務合作，有利於為雙方客戶提供更多優質的企業服務。

京東是中國電商服務行業的領先者，與京東的戰略合作有利於集團持續推進多元化渠道發展的策略，擴大雲服務產品的銷售通路，並對集團收入模式開展創新探索。

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