新冠肺炎：五礦資源指秘魯礦山已暫時削減生產

Las Bambas正在採取一切措施保護員工的健康和安全。迄今為止，礦山沒有發現任何病例。Las Bambas將繼續與秘魯國家主管部門緊密合作保護社區健康，並為在國家緊急狀態結束後安全復工做準備。

MMG位於澳洲和剛果民主共和國的礦山繼續正常運營，同時，與衛生當局保持密切聯繫，

並採取額外的保護措施，以保障員工的健康和安全。

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