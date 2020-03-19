新冠肺炎：五礦資源指秘魯礦山已暫時削減生產
2020年03月19日 12:18
東網電視更多新聞短片
五礦資源(01208)公布，為響應秘魯政府宣布的國家緊急狀態及限制新冠肺炎傳播的措施，旗下秘魯礦山Las Bambas已暫時削減生產，並已開始減少礦山現場員工和承包商人員數量。在秘魯緊急狀態期間，精礦以及關鍵供給的運輸也將大幅受限。在此期間，非關鍵工作崗位的員工將在家工作。
Las Bambas正在採取一切措施保護員工的健康和安全。迄今為止，礦山沒有發現任何病例。Las Bambas將繼續與秘魯國家主管部門緊密合作保護社區健康，並為在國家緊急狀態結束後安全復工做準備。
MMG位於澳洲和剛果民主共和國的礦山繼續正常運營，同時，與衛生當局保持密切聯繫，
並採取額外的保護措施，以保障員工的健康和安全。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！