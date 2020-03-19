人民幣國際支付份額升至2.11%　全球排第5位

環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)數據指出，2月份人民幣國際支付份額由1月的1.65%升至2.11%，人民幣國際支付排名全球第5位。

美元國際支付份額由前月的40.81%升至41.48%，仍排第一位，緊隨其後的歐元佔比為32.61%，英鎊為6.81%，日圓3.42%。第六至十位為加拿大元、澳元、港元、泰銖及新加坡元，佔比分別為1.73%、1.57%、1.41%、1.06%及1.06%。

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