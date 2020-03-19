恒安國際完成發行10億人民幣超短期融資券
2020年03月19日 12:25
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恒安國際(01044)公布，已分別完成發行本金額為5億元人民幣(下同)的第3期超短期融資券(疫情防控債)及本金額為5億元的第4期超短期融資券(疫情防控債)，票面利率分別定為每年2.6%及為期270日。
發行第3及第4期超短期融資券的所得款項擬用作補充公司及其附屬的營運資金、償還部分境內子公司的銀行貸款及補充與抗擊新冠肺炎疫情相關的營運資金需求。
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