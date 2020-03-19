半日沽空金額129億元　佔大市成交12%

半日共有620隻股份被沽空，涉及金額129.23億港元，佔大市成交12.65%。騰訊沽空金額11.11億元，佔沽空總額8.6%；建設銀行沽空金額10.45億元，佔沽空總額8.09%；香港交易所沽空金額7.11億元，佔沽空總額5.51%；阿里巴巴沽空金額5.92億元，佔沽空總額4.58%；中國平安沽空金額4.97億元，佔沽空總額3.85%。

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