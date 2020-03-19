【金融災難】港股深陷熊市　財富大蒸發　退休唔夠錢使點算好？

港股自2016年2月見低位18,279點，用了近兩年時間，在2018年1月見歷史新高33,484點。之後又用了兩年多時間，回落至今日即市低位21,139點，看來股民發了頭尾四年的春秋大夢，今日終於要醒了，再咁跌落去，唔使幾耐恒指要考驗兩萬點大位支持！

事實上，唔少香港人都會投資股票，畢竟低息環境，做銀行存款回報甚低，經濟好，買股票可博資本增值，財息兼收。可針無兩頭利，經歷這兩年貿易戰、社會動盪以及新冠肺炎疫情的衝擊，香港經濟已屆無險可守之地，最新分析預計今年香港經濟將現負增長4.8%，更何況如今全球疫情仍在肆虐，真的難以估底。

面對如今股、匯、油、金、債「全線大飲茶」，未及「逃生」的投資者，退休儲備可能面對「大縮水」的危機，本來以為夠退休用，如今可能失預算。咁點算好？

第一，千祈咪心急入市博追回損失，畢竟如今大環境對投資甚為不利，膽粗粗入市博反彈，隨時Double變Nothing。見到美股上上落落千幾兩千點的新常態，國際油價可以單日跌逾兩成，便可知道事態的嚴重性和不尋常。如今惟有戒急用忍，千祈咪心急想贏錢，愈心急只會愈輸錢！

第二，睇如今環球經濟狀況，在疫情受控制前，金融市場仍會大幅波動。不過，疫情總會過去，大概是第三季。由於全球央行都在減息放水，待市場情緒穩定下來，市場況會逐步回穩，且急於在目前的情況自亂陣腳。若是長線投資，凡業務首當其衝、基本因素急劇轉差的股票，已沽已減就埋單計數算了。至於仍持有的長線優質股票，就不妨繼續持有收息，等市況回穩再作評估。

第三，當然係考慮吓延遲退休，多搵幾年錢先至歎世界。

最後，由於今次最壞的情況，好可能是一場全球經濟大蕭條，所以奉勸各位，要準備相對充裕的流動現金在手，又或者趁樓價依然相對高企，而目前利率又低企，考慮善用手頭物業價值套取足夠的流動資金，以準備好應付為時一、兩年的經濟大衰退。在創新科技的年代，即使是打仗，相信都係速戰速決。要有信心捱得過黑暗，始有望見到黎明。謹記日子更難過都要過，都要樂觀面對。

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626