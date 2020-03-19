新冠肺炎：基金料全球財政刺激史無前例　將達202萬億

外媒報道，管理着580億美元資產的基金管理公司Magellan Financial Group董事長和首席投資官Hamish Douglass表示，為了應對新冠肺炎危機，有可能會造成未來兩至六個月全球經濟幾乎完全停擺，在此期間，很多企業的市場需求料近崩潰。

Douglass稱，目前對政府和央行可能採取的財政和貨幣對策的規模和影響還不了解，現階段法評估結果如何。但為避免出現最壞結果，他相信財政刺激可能需要達到全球國內生產總值(GDP)的20至30%，規模之大史無前例。

據國際貨幣基金組織(IMF)去年的估算，全球GDP的30%約為26萬億美元(約202.8萬億港元)，比美國國債市場的規模還要大。2月底時，美債市場規模還不到17萬億美元(約132.6萬億港元)。

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