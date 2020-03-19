「疫」市走貨！譽‧港灣特色戶累劈712萬沽

2020年03月19日 13:21
  • 東網電視
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    譽‧港灣
    優質特色戶不乏捧場客，第一太平戴維斯投資部經理黃杰稱，新蒲崗譽‧港灣一個頂層連天台單位，實用面積1,600多方呎，四房連雙套房間隔，坐向獅子山開揚景致，原開價5,200萬港元，累減712萬元後，終獲用家以4,488萬元承接，減幅約13.7%，呎價逾2.7萬元。
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