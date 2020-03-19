【深度解構】點解黃金避險都要跟跌？可否趁低吸納？

新冠肺炎疫情重創環球股市，市場出現恐慌拋售，投資者爭相沽售黃金套現，今日(19日)亞洲時段4月黃金期貨現報每安士1,471.9美元，跌6美元或0.4%，處於去年12月的水平。投行麥格理警告，如果金融市場重演2008年海嘯情形，金價將回落至每安士1,200美元下方。

聯儲局本周再次緊急劈息，並且宣布了7,000億美元的量化寬鬆(QE)，利率走低通常而言對黃金是利好，但金價目前依然下跌。眼下的問題在於，受到油價低迷及一些國家因疫情而「封城」等影響，通縮風險正在加劇，對黃金是不利的。

麥格理認為，有三大利淡因素在打壓黃金表現，使目前儘管市場有巨大不確定性，利率又低迷的情況下，金價還要跌。這三項利淡因素包括：美元上漲、投資者需要籌資支付保證金，以及通脹預期下降。

近期原油市場大幅下跌，使通脹預期也大幅下調。麥格理指出，2019年一整年通脹預期都在下降，但金價卻因名義利率下降而強勢，2019年實際利率在下跌，因名義利率的下跌超過了通脹預期。

但過去一周，雖然名義利率下降，但實際利率卻回升。上次市場出現通脹預期如此大幅度的下降，實際利率快速上升的情況是2008年金融海嘯時，當時金價出現了30%的下行修正，惟該行不認為這種大跌情況會發生。

【睇心情多於任何客觀分析】

博浩資產管理首席投資總監楊俊文則指出，近期環球股災，股跌，金跌，債跌，Bitcoin跌，幾乎所有賣得錢的都跌。唯一上升的只有美元和日圓。當人連黃金都不相信的時候，暫時日圓是唯一一個領先指標，日圓回軟股市跟着做好，日圓一升，股市就暴跌。

原因是各國央行都大力放水救市，只有日本央行基乎是零作為，在別國貨幣貶值下，日圓的相對幣值自然提升，加上日圓一直都是避險貨幣，一有風吹草動，投資者自然會買美元、日圓。

現階段全球狀況是股災進行中，任何資產有價值的東西都跌價，賣方基本上有三大類，基金跌破支持位或孖展被斬倉，沽盤當然是不問價，當然不會理會有關資產價值。第二類是恐慌的資產持有者，受驚並忍受不了恐慌的投資者，受不了心理壓力沽貨，只以心理為主導。第三類，程式沽盤，主要受恐懼投資者的行動作基準，比投資者沽得更兇狠。

總括而言，三種類型的沽貨者都沒有考慮過價值這個因素。所以短期會跌幾多幾深，是睇心情多於任何客觀分析。

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