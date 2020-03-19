「疫」市棄購上環地舖　盛滙咁解釋...

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興稱，去年11月以2,000萬港元購入的上環禧利街14號地舖連入則閣樓，近日決定放棄完成交易。

他解釋，購入該舖位後發現物業業權並不完整，而賣方也未披露相關資料，正向賣方要求退回訂金，涉及共約400萬元。

他表示，是次未能完成交易與近日市況轉差及疫情擴散無關，更指早前購入該舖後，近月更接獲其他買家願意出價2,400萬至2,600萬元承接，大有機會摸出舖位。

據悉，上述地舖建築面積約650方呎，入則閣樓約400方呎。該舖位早前叫價2,880萬元，原業主於2008年4月以1,188萬元買入上址。

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