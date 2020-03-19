【外匯點評】熊俊傑：英鎊兌美元是否再下行要睇呢個位…

艾德證券期貨高級副總裁熊俊傑稱，英國在不肯全面關閉學校上的決定被當地市民大力批評。首相約翰遜(Boris Johnson)終於在周三加強人流管制，英國學校將於周五(20日)關閉，但其實當地一所有名學府，早在周初已主動將餘下學期轉為在線教學。

據外媒報道，哈羅學校表示，在一名學生對冠狀病毒檢測呈陽性後，已關閉學校並提供遠程教育服務。另外，倫敦一所法國學校亦已關閉。事件顯示市民與政府的兩極情況，首先政府對於控制疫情的措施並不果斷，令疫情在當地急速惡化。不過，同時表現了當地機構亦具有基本防範意識。

英國的新冠肺炎確診病例在一天內，由1,950宗增至2,626以上，全國死亡人數為104。約翰遜表示，若不能減慢危機的蔓延速度，尤其是在像倫敦這樣蔓延最快的地區，就可能需要對人流管制採取更嚴格的控制。如果英國政府在此事吸取教訓，在日後採取更果斷措施，疫情或不至於歐洲般惡劣。

英國財政大臣薩納克(Riak Sunak)推出總值3,500億英鎊(折合約4,040億美元)的支援貸款和減稅措施，以幫助企業在危機中維持穩健。薩納克周三(18日)表示，官員們正考慮各種可用工具對抗疫情為經濟帶來的負面影響，而他亦未有正面否認政府可能通過收購或入股救助陷入財困的公司。

由於英國政府被質疑在危機管理和控制疫情上的應對速度緩慢，令市場憂慮當地有可能步意大利出現大規模爆發的可能，加上英國推出的教助方案規模被市場認為有所不足，而新上任的英倫銀行行長貝利會採取甚麼的政策方針感到不確定性，英鎊兌美元匯率暴跌5%，跌至1985年來的最低水平，英鎊兌美元(GBP/USD)低見1.1453。

從技術分析來看，匯價自月初於高位1.32開展跌浪起，一直對21小時平均線(EMA)感到阻力。因此，要判斷是否有轉勢述象，要留意匯價升穿該平均線，否則下行趨勢不改。周三中午，英鎊報1.15，而21-EMA為1.1660。

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