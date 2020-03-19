新冠肺炎：瑞信指金屬將現災難性的供應過剩

外媒報道，瑞信警告，隨着用戶因新冠疫情而暫停購買，金屬將遭遇災難性的供應過剩。上海期銅連續兩天跌至2016年低點，表現15年來最差。

隨着中國的新增感染病例大幅減速，其龐大的大宗商品行業在遭受病毒疫情侵襲後正緩步、不均衡地恢復正常。雖然煉油和煤炭使用量緩慢增長，但由於全球消費量下降，金屬庫存仍大幅攀升，加上進口量下降，大豆加工放緩。不過，挖掘機製造商小松製作所表示，中國工廠幾乎恢復正常。

鐵礦石巨頭淡水河谷已警告，其在馬來西亞的鐵礦石分銷中心可能暫時停產，首季銷量減少80萬噸，並迫使船舶轉向其在中國的設施。五礦資源的秘魯Las Bambas銅礦亦因該國抗擊冠狀病毒的全國緊急狀態而受到影響。

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