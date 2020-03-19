【石油大戰】唔止負利率！油價也會見「負」？

外國傳媒報道，國際油價受疫情及石油大戰多重夾擊，已直插式創下近廿年新低，穗證券董事總經理Paul Sankey警告，可能會瀉至「負數」。

他指出，石油市場每日能生產1億桶原油，但隨着疫情帶來的經濟影響，抑制市場對原油的需求，恐導致每日高達2千萬桶原油過剩，故「油價可能跌向負數」。

為何是「負」？他解釋，就市場實況而言，原油從地下抽取出來消耗或儲存，當庫存成本過高或空間不足時，公司可能會付錢請消費者購買原油。美國總統特朗普已下令能源部介入油市，以低價購買戰略石油儲備所需的原油，他表示，該儲備每天能增加200萬桶，代表要4個月才會填滿。

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