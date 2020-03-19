慘過08年海嘯！全球最悲恐2500萬人失業

外國傳媒報道，聯合國國際勞工組織評估，疫情於全球大流行造成經濟危機，在最嚴重情況下，可能使全球近2,500萬人失業，較2008年金融海嘯更巨大。回看2008至2009年，環球失業人數2,200萬。

聯合國解釋，目前許多國家採取嚴格限制措施，要求民眾必須留在家、關閉餐廳及商店等，經濟活動下降造成勞工收入減少，若按不同情景估計，整體就業收入損失預計在8,600億美元至3.4萬億美元之間，「窮忙族」人口將因此增加。

國際勞工組織秘書長Guy Ryder表示，這不僅是全球健康危機，還是重大的勞動力市場和經濟危機，現在世界需要同舟共濟。

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