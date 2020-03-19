【全球攬炒】倘疫情持續3個月　歐元區經濟萎縮5%

外國傳媒報道，歐央行警告，如果疫情持續3個月，歐元區經濟今年將大幅衰退5%。

歐洲目前是「全球疫情」中心，各國學校、博物館、商店陸續關閉，工廠生產線停工，僅超級市場及藥房等有生意可做的行業繼續營業，民眾除了購物外，幾乎全部留在家中，對經濟影響甚大。

歐央行行長拉加德表示，像現在這樣的經濟狀況若持續1個月，歐元區經濟增長將下滑2.1%，也就是說，原本全年增長預期0.8%將變為負1.3%。如果持續3個月，影響將擴大到5.8%，也就是說，全年經濟負增長5%，衰退幅度較2009年金融危機時的負4.4%更嚴重。

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