【信心崩潰】全球爭相揸現金　美債息發出「不安警號」

外國傳媒報道，雖然美國聯儲局開盡火力救市，但一向能預示利率去向的美國國債孳息率竟然不跌反升，即意味着整體融資成本增加，絕對是一個令人不安的訊號。

根據往績，在經濟不振的時期，與債券價格走勢相反的債券孳息率通常會下降。惟目前債息上升，可能會增加企業和個人各種貸款的借貸成本。須知道信貸和利率市場也是聯儲局刺激計劃的直接目標。

MUFG Union Bank首席財務經濟學家Chris Rupkey說：「當然，孳息率走勢與聯儲局的意願背馳，當局一直試圖將孳息率像聯邦基金一樣降低至零，但根本無效。」

美國財政部長姆紐欽表示，隨着聯儲局以貨幣政策對抗信貸緊縮，白宮正在推動一項總計達1.2萬億美元的大規模財政刺激計劃，以幫助經濟和個人。

不過，Rupkey指出，市場正反映出人們對這些計劃支出的擔憂，政府赤字已達1萬億美元。今年還有誰能為另外的1萬億美元融資？

全球各國政府都在增加支出，以抗擊新冠病毒的經濟影響，這意味着更多的債務和更高的利率。市場人士認為，聯儲局要做的事更多，可能需要新的計劃來應對國債市場的流動性不足。整體而言，當局正試圖修復信貸市場，並使它們正常運行，但光是基礎指標10年期美債就表現糟糕，尤其是周二(17日)的走勢。該債息一向備受關注，是因它影響着包括房屋按揭、信用卡在內的眾多貸款利率。

富國銀行利率策略主管Michael Schumacher說：「周二走勢是上世紀已故聯儲局前主席沃爾克時代以來， 10年期債息波動最大的一天。它從0.72厘低位抽升至1.09厘，再以1.08厘收市，波動性絕無僅有，使美國股票與債券之間的相關出現扭曲。」10年期債息周三(18日)一度升至1.25厘，而低位不到1厘，收報1.2厘。

Schumacher表示，近日基本上沒有一個真正有效的「避風塘」，不能倚賴黃金，也不能靠國債。很明顯，全球央行正在做它們必須做的事情，關鍵就是財政刺激措施。

Rupkey則指出，投資者必須知道，美國第2季GDP可能負增長8%，回看1980年代初，當前總統卡特(Jimmy Carter)告訴美國人放棄信用卡時，GDP下降了8%。然後是2008年雷曼兄弟事件，當年第4季下降8.4%。他預計，美債息最終將回落，10年期債息合理價位約在0.75厘。

摩根士丹利投資管理公司固定收益投資組合經理人Jim Caron則估計，人們急着籌集現金，能賣甚麼就賣甚麼，「現金為王」令國債市場造成大幅波動。

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