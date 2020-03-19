海嘯期撈底業主沽貨！太古城兩房則王減價32萬易主

美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城夏宮閣高層G室，實用面積580方呎，屬兩房則王間隔，單位1月份叫價1,200萬港元，近日減價32萬，至1,168萬元易主，呎價20,138元。

原業主2009年9月以516.8萬元買入單位，至今升值651.2萬元或約1.26倍。

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