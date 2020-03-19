【大行報告】大和上調入雅生活服務目標價

該行削雅生活2020年收入預測9%，以反映在新冠肺炎令外延增值服務增長慢過預期的影響，以及新中民物業的收入貢獻延遲，相信公司至2021年方能完成該項收購。同時，該行上調雅生活增值服務毛利率預測及下調開支預測，令2020至2021財年盈利預測上調5%至7%。重申該股「買入」評級，目標價上調至39.5港元。

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