【大行報告】大和上調入雅生活服務目標價
2020年03月19日 14:35
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大和發表報告表示，雅生活服務(03319)去年純利12.3億元人民幣，按年增長54%，高過市場預期。公司去年物業管理服務、社區增值和外延增值服務收入分別增長74%、68%和24%。雖然毛利率按年跌至於36.7%，但銷售、營銷、行政開支亦按年跌約3%，有關開支佔收入比重由2018年的10.3%，跌至6.6%。
該行削雅生活2020年收入預測9%，以反映在新冠肺炎令外延增值服務增長慢過預期的影響，以及新中民物業的收入貢獻延遲，相信公司至2021年方能完成該項收購。同時，該行上調雅生活增值服務毛利率預測及下調開支預測，令2020至2021財年盈利預測上調5%至7%。重申該股「買入」評級，目標價上調至39.5港元。
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