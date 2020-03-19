海航擔保專項證券停牌　涉逾8億人幣

北京首都航空於上海證券交易所發公告，表示由海航集團作為擔保人、公司根據BSP票款債權資產支持專項計劃發行的「首航04」和「首航次級」自周四(19日)開市起停牌。原因是票款收入受新冠病毒疫情影響較大，在新增票款出現較大下降的同時，還須支付較大金額的退票款項，現金流歸集存在重大不確定性。

就此，專項計劃管理人將召開資產支持證券持有人會議，以維護廣大投資者權益。當中「首航04」有3億元人民幣(下同)本金於本年3月30日到期，另有5億元本金於本年9月28日到期；而發行金額0.5億元的「首航次級」於本年9月28日到期。

該通告同時披露，「首航01」、「首航02」、「首航03」已完成兌付兌息，涉及發行金額分別6億、7.5億、8.5億元。

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