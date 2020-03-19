滙豐夥菜鳥網絡推數碼貿易融資方案

有關融資方案為網購平台天貓國際香港商戶而設，在貸款方授權下，滙豐只須通過菜鳥網絡供應鏈金融團隊所整合的資訊，包括商戶業務背景、主營品牌、菜鳥網絡評級、實時物流資訊，以及店舖營運情況等，即可進行信用評估。

於評估過程中，商戶毋須提供任何抵押品或財務報表，由遞交開戶申請日起計，最快7個工作天可獲取高達50萬美元融資額。由今日(19日)起至6月底，成功申請的客戶可享1%貸款年利率扣減優惠。

滙豐環球貿易及融資業務部港澳地區主管葉鳳珍表示，滙豐視大數據和其他新興科技為發展機會，以推出更簡單的創新融資方案，相信新融資方案可為網上商戶提供適切支持。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626