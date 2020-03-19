【全球攬炒】關廠規模似二次大戰

外國傳媒報道，新冠肺炎疫情衝擊已從服務業蔓延到製造業，重工業工廠紛紛關閉，有專家稱，關廠規模是二次世界大戰以來從未見過。

根據美國《國防生產法》，政府有權徵用、調度企業的原料、設備、人力等，白宮經濟顧問庫德洛透露，政府已與通用汽車和其他製造商討論，轉向生產呼吸器。在德國宣布汽車公司關閉兩周後，美國3大車廠通用、福特、快意佳士拿亦與工會同意關廠。

密西根州汽車研究中心負責人Kristin Dziczek表示，現時每個地區、每個汽車廠都面臨停頓，近代歷史中沒有類似事件，二次世界大戰可能是最類近的例子。回看二戰時，工廠從生產汽車轉為生產坦克和槍，與現在重新調配和轉移生產的措施有相似之處。

他透露，美國僅一周的汽車銷售損失，就相當於失去94,400個工作、73億美元個人收入、20億美元稅收收入，但汽車業狀況較2008年好得多。

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