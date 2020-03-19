【全球放水】印尼央行降7日期逆回購利率0.25厘

印尼央行宣布，將7天期逆回購利率從4.75厘下調至4.5厘，減幅0.25厘。

外電報道，印尼央行今日(19日)在外匯銀行間市場進行直接干預，透過提供美元來穩定印尼盾。此前印尼央行曾表示，已經準備在需要時購買政府債券。

印尼央行同時下調2020年GDP增​​長預測，由原先預期的5%至5.4%，下調至4.2%至4.6%。

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