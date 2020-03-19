新冠肺炎：南韓為小企業提供50萬億韓圜融資

新冠病毒疫情持續，南韓股市狂瀉觸發一周內第二次暫停交易，周四(19日)收市仍大挫8%。南韓總統文在寅今日稍早時召開緊急會議，會後發聲明強調，政府將為小企業和自雇人士確保數萬億韓圜的流動性，保證要撥出50萬億韓圜(約3,128億港元)助信貸緊張的小企業紓困。

文在寅稱，今次宣布的措施是先回應小企業最迫切之請求，度過經濟難關需要有更多因應對策。紓困配套方案包括為小企業提供1.5%低息貸款，總額度12萬億韓圜。另外撥5.5萬億韓圜為貸款擔保。他表示，政府已與金融機構談妥，銀行會對小企業放寬貸款條件，且暫時毋須支付利息。

南韓央行本周稍早時宣布緊急減息，利率由1.25厘減至0.75厘的歷史低位，國會也已通過11.7萬億韓圜追加預算，來保護受到疫情傷害的經濟。雖然南韓自身的疫情已經控制住，但全球商業營運突然停止，為南韓帶來巨大的挑戰。

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