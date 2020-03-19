【金融災難】亞洲多個股市觸發熔斷　惟中日印似跌過龍

外國傳媒報道，全球衰退擔憂困擾投資者之際，亞洲股市再度重挫，多個市場觸發熔斷機制，即使全球政府和央行採取史無前例的措施，以控制這場公共衛生危機。

從馬尼拉到雅加達再到南韓首爾，股市紛紛觸發交易暫停。菲律賓股市在關閉兩天重新開市後，一度重挫24%，促使交易所評估交易暫停規則。菲律賓股市收市時跌幅收窄至13%，創紀錄。南韓股市一度下跌9.5%，印尼則挫5%，此前觸發交易暫停。整體亞洲股票的基準指數下跌約4%，觸及2016年以來最低。

CMC Markets Singapore Pte.com的策略師Margaret Yang表示，追加保證金、清倉、強制賣出和贖回，正在形成自我強化的惡性循環。

交易員仍然是除美元外「賣出一切」的氛圍，大量清算和去槓桿隨處可見。彭博美元指數已上升至紀錄最高。

United First Partners駐新加坡的亞洲研究主管Justin Tang表示，這是全球解除風險倉位的一部分，並且可能會持續下去，直至政府大力干預為止。

不過，活躍的經理人認為，亞洲股票估值低廉，對於選股者來說是機會正在重現。富達國際認為，市場震盪已導致亞洲股市，尤其是中國、印度和日本的價格和基本面大幅脫離。

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