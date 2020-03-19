會地O’EAST各期套現逾340億　加強防疫賣樓

梁志堅(右二)及黃光耀(右一)

疫情下新盤銷售保持踴躍，會德豐地產主席梁志堅稱，旗下將軍澳日出康城O’EAST各期項目，至今累積已售出3,836伙，佔可售單位約97%，套現逾340億港元。單是今年已沽367伙，套現34.5億元，其中OCEAN MARINI暫時賣出190餘伙。

該公司常務董事黃光耀表示，旗下日出康城3個項目，共提供4,000多伙，料最終可套現逾400億元，全新12期料最快兩年後可登場。OCEAN MARINI本周六次輪銷售單位，已錄逾2,000個登記。

該盤周六發售將加強抗疫措施，售樓處將進行霧化消毒，揀樓人士亦須登記資料，並續設有人流管制等。

梁指出，目前疫情仍未解決，近日更多海外人士回港，政府須加快應對，料當局會有把握。對於金融市場持續震盪，他認為，環球股市下跌肯定對樓市會有影響，料稍後將會喘息，目前香港仍有很多人想買樓，需求很大，填海造地只屬遠水，不能救近火，樓價「真係跌唔到」。

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