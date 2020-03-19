【金融災難】受累斬倉潮　中資房企美元債挫至歷史新低

外國傳媒報道，全球信用市場正遭受2008年金融危機以來的最慘烈衝擊，離岸中資美元債亦不能幸免，以房地產企業為主的部分高收益債周四(19日)創紀錄新低。

彭博數據顯示，中國恆大2024年到期、票息12%的美元債買價連續第6日下跌，創歷史新低和最大單日跌幅。此外，禹洲地產、碧桂園等離岸美元債亦創紀錄低位。

ICE BofAML編撰的亞洲高收益美元債中國發行人指數截至周三(18日)連跌9日，跌約12%。隨着全球投資者拋售從股票到債券在內的各類資產以獲取美元流動性，信用市場深度受壓。

一些交易員表示，債券劇烈下跌，導致了部分借入資金買債的槓桿帳戶被催繳保證金。

Loomis Sayles Investments Asia的投資組合經理Thu Ha Chow表示，除了被催繳保證金，基金和ETF也有贖回壓力，同時，券商資產負債表萎縮，無法像之前那樣提供流動性，所以這些債券價格劇烈下跌，不僅是風險偏好降低的反映，還有流動性缺失的因素。

新加坡銀行固收研究負責人Todd Schubert指出，與其他新興市場相比，亞洲債券市場的表現還算相對堅挺，原因包括投資者認為中國疫情基本得到控制等，但隨着被催繳保證金的情況愈來愈多，投資者在任何可以的地方獲取流動性，這也一定程度上解釋了周四的拋售。

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