滙控續拓高淨值客戶　料大中華區可增長兩倍

肺炎蔓延衝擊環球資產市場，全球經濟有機會陷入衰退，但滙控預計，富裕客戶對該行的服務需求仍繼續存在。

滙豐私人銀行亞太區主管Siew Meng Tan表示，超高淨值資產客戶對集團非常重要，並為重點業務之一。即使今年富裕客戶的服務需求受疫情拖累，但相信當經濟活動或各地旅遊開始恢復時，有關需求將再次出現，故毋須憂慮。

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