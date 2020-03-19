滙控續拓高淨值客戶 料大中華區可增長兩倍
2020年03月19日 15:44
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新冠肺炎於全球爆發為銀行業前景蒙上陰霾，外媒報道，滙豐控股(00005)管理層仍看好發展前景，相信隨着集團拓展私人銀行業務，未來3年大中華區的億萬富翁客戶數量增長兩倍。
肺炎蔓延衝擊環球資產市場，全球經濟有機會陷入衰退，但滙控預計，富裕客戶對該行的服務需求仍繼續存在。
滙豐私人銀行亞太區主管Siew Meng Tan表示，超高淨值資產客戶對集團非常重要，並為重點業務之一。即使今年富裕客戶的服務需求受疫情拖累，但相信當經濟活動或各地旅遊開始恢復時，有關需求將再次出現，故毋須憂慮。
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