香港電訊：4月1日推真正5G

首階段網絡能覆蓋主要黃金地區，包括銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、上環、尖沙咀、佐敦、油麻地、旺角、紅磡及土瓜灣；指定14家csl及1O1O專門店；主要基礎設施如香港國際機場；大型商場包括太古城中心、海港城、國際廣場、K11購物藝術館、K11 MUSEA、MegaBox、美麗華廣場及太古廣場等。太古廣場及太古城中心更已計劃短期內提供全面的5G覆蓋。香港電訊會繼續伸延網絡覆蓋至全港各區及主要港鐵線路。

由2020年3月20日起，csl及1O1O 5G服務計劃將提供多個本地流動數據用量組合及5G手機服務組合以供客戶選擇，月費由港幣198元/8GB起。

企業市場方面，可透過5G高頻寬、低延遲，及可連接眾多裝置的特性，提供一系列5G創新方案，協助企業加快數碼轉型。該公司將繼續與全球初創及科技夥伴緊密合作，開拓適合各種行業應用的5G智能科技方案，包括智慧機場、醫療、交通、物流、建築及零售等，以推動本地企業的持續發展，並與港府共同建設智慧城市。

香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，樂見香港進入5G時代，冀5G新時代能為未來帶來無數可能。

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