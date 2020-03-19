SmarTone夥愛立信推動香港5G數碼化

SmarTone與電訊設備生產商愛立信正式簽署新協議，於未來五年合作在香港推展5G服務，並將延續逾28年的合作夥伴關係。

愛立信為SmarTone 5G及4G網絡的唯一供應商，是次協議內容涵蓋愛立信雙模5G雲端核網應用，透過雲端原生技術，結合演進分組核心網(EPC)及5G核心網架構，有助公司更快推出先進的服務，亦使營運更有效率，並帶來更大商機。愛立信亦會利用自動化配置和洞察力驅動的服務，配合其網絡及業務編排平台及有關管理系統部署以簡化營運。

SmarTone科技總裁鄒金根表示，公司一直與愛立信攜手積極迎接5G時代，並於2017年1 月已在香港共同進行首個5G技術展示，會繼續透過雙方的長期合作夥伴關係，在香港建設5G網絡。

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