【市後重點睇】紐油彈12%　道期升過百點

美匯指數持續強勢，報101.55，離岸人民幣(CNH)處7.1118，港匯企7.7644，美元兌日圓報109.15，升破109關。歐元兌美元處1.0835，英鎊挫至1.1487。金價報1,483美元。國際油價急反彈，布油升6.1%至26.4美元，紐油彈12%至22.85美元。道指期貨升過百點。

●市後關注點

-16:30 瑞士央行議息

-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

-22:00 美國2月領先經濟指標

-中移全年少賺9.5%增派息，股價跌幅縮至2%。

●亞洲股市：日股收挫173點，韓股曾熔斷終跌逾8%。

●歐股周四早段全線上升。

●新冠肺炎：

-金料全球財政刺激史無前例，將達202萬億。

-摩通暫時關閉1000間分行。

-疫情添變數，滙豐或推遲裁員計劃。

-瑞信指金屬將現災難性的供應過剩。

●【全球攬炒】倘疫情持續3個月，歐元區經濟萎縮5%。

●【信心崩潰】全球爭相揸現金，美債息發出「不安警號」。

●【全球放水】

-澳洲央行再減息0.25厘，一個月內第二次。

-印尼央行降7日期逆回購利率0.25厘。

-菲律賓央行減息0.5厘。

●慘過08年海嘯！全球最悲恐2500萬人失業。

●滙控續拓高淨值客戶，料大中華區可增長2倍。

●政府抗疫不力，英鎊挫至35年低，兌港元跌穿9算。

●人民幣匯價跌逾四個月低位，每百港元可兌91.53元。

●人民幣國際支付份額升至2.11%，全球排第5位。

●紐約期油冧兩成後彈6%，分析：看到油市的原子彈。

●【大行報告】

-鐵塔跌逾8%見1年低位，券商看法分歧。

-大和上調入雅生活服務目標價。

●惠譽降美國銀行業和展望評級至「負面」。

●特朗普簽署第二份疫情紓困法案，正計劃更多刺激措施。

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