【市後重點睇】紐油彈12% 道期升過百點
2020年03月19日 16:12
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
美匯指數持續強勢，報101.55，離岸人民幣(CNH)處7.1118，港匯企7.7644，美元兌日圓報109.15，升破109關。歐元兌美元處1.0835，英鎊挫至1.1487。金價報1,483美元。國際油價急反彈，布油升6.1%至26.4美元，紐油彈12%至22.85美元。道指期貨升過百點。
●市後關注點
-16:30 瑞士央行議息
-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
-22:00 美國2月領先經濟指標
●恒生指數收市未能收復兩萬二關，全日收報21,709點，跌582點或2.61%。國企指數收報8,559點，跌240點或2.74%，主板成交1,910億港元。騰訊收市飆2.69%，報343港元。https://bit.ly/3bctfbJ
-中移全年少賺9.5%增派息，股價跌幅縮至2%。
●A股快報：滬綜指跌近1%，外資淨賣出102億。https://bit.ly/2UkZbnA
●亞洲股市：日股收挫173點，韓股曾熔斷終跌逾8%。
●歐股周四早段全線上升。
●新冠肺炎：
-金料全球財政刺激史無前例，將達202萬億。
-摩通暫時關閉1000間分行。
-疫情添變數，滙豐或推遲裁員計劃。
-瑞信指金屬將現災難性的供應過剩。
●【深度解構】點解黃金避險都要跟跌？可否趁低吸納？https://bit.ly/38XbWKo
●【金融災難】港股深陷熊市，財富大蒸發，退休唔夠錢使點算好？https://bit.ly/2U1vgSv
●【全球攬炒】倘疫情持續3個月，歐元區經濟萎縮5%。
●【信心崩潰】全球爭相揸現金，美債息發出「不安警號」。
●【石油大戰】唔止負利率！油價也會見「負」？https://bit.ly/3a0KgFW
●【全球放水】
-澳洲央行再減息0.25厘，一個月內第二次。
-印尼央行降7日期逆回購利率0.25厘。
-菲律賓央行減息0.5厘。
●慘過08年海嘯！全球最悲恐2500萬人失業。
●滙控續拓高淨值客戶，料大中華區可增長2倍。
●政府抗疫不力，英鎊挫至35年低，兌港元跌穿9算。
●人民幣匯價跌逾四個月低位，每百港元可兌91.53元。
●人民幣國際支付份額升至2.11%，全球排第5位。
●紐約期油冧兩成後彈6%，分析：看到油市的原子彈。
●【大行報告】
-鐵塔跌逾8%見1年低位，券商看法分歧。
-大和上調入雅生活服務目標價。
●惠譽降美國銀行業和展望評級至「負面」。
●特朗普簽署第二份疫情紓困法案，正計劃更多刺激措施。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！