新盤動向：Wetland Seasons Park第2期最快下周開價

新地代理總經理胡致遠(左)

大型新盤積極部署推售。新地代理總經理胡致遠稱，天水圍Wetland Seasons Park第2期有機會下周發布樓書，並公布首張價單，兩個全新示範單位最快下周開放，希望月內可以開售。

發展商今日(19日)亦會向地產代理發出委托書，並派發樓盤推介小冊子。

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