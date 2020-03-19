新盤動向：Wetland Seasons Park第2期最快下周開價

2020年03月19日 16:13
  • 東網電視
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    新地代理總經理胡致遠(左)
    大型新盤積極部署推售。新地代理總經理胡致遠稱，天水圍Wetland Seasons Park第2期有機會下周發布樓書，並公布首張價單，兩個全新示範單位最快下周開放，希望月內可以開售。
    發展商今日(19日)亦會向地產代理發出委托書，並派發樓盤推介小冊子。
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