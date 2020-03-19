北角海峰園低層戶1000萬沽　低市價10%

二手市場交投氣氛向好，大型屋苑成為不少買家入市目標。世紀21北山嚴智贇表示，北角海峰園南峰閣低層F室，實用面積623方呎，兩房間隔，座向南面望樓景，獲區外換樓客以1,000萬港元承接，實用面積呎價16,051元，低市價約10%。

據了解，原業主於2007年8月購入上址自住，當時作價345萬元，持貨至今沽售，帳面獲利655萬元離場，單位逾12年升值1.9倍。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626