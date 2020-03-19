歐央行放水！歐股全線做好　漢莎航空彈5%

歐洲央行緊急「放水」7,500億歐元救市，歐股早段個別發展，當中英股升0.58%；德股漲1.04%；法股升2.84%；意股飆4.55%；西班牙股市揚2.63%。

歐洲央行宣布實施7,500億歐元的緊急抗疫買債計劃(PEPP)，以應對新冠肺炎疫情，該計劃的購買標的包括私人和公共部門的證券，另擬調整量化寬鬆(QE)的限制措施。在疫情重災區意大利借貸成本下降，其10年期國債孳息率下跌至1.542厘，大幅低於周三(18日)的2.5厘水平。

個股方面，丹麥珠寶商Pandora宣布，關閉美國及部分歐洲地區門店，股價跌逾3%。其他零售商方面，Hugo Boss撤回原先對2020年的業績指引，因新冠肺炎疫情爆發，導致店舖關閉造成難以估計的影響，股價目前插3%。

漢莎航空則大升5%，此前集團公布2019年少賺44%，及稱目前無法提供今年業績指引。

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