劈價賣樓套現！何文田山畔一房730萬沽 帳蝕77萬

美聯徐艷月表示，股市震盪，有業主決定劈價百萬沽樓套現，經該行沽售何文田山畔一房單位，成交價730萬元。

上述成交為何文田山畔1座極低層D室，實用面積352方呎，屬一房間隔，企理實用，加上項目新簇，而且價錢吸引，吸引上車客承接。據悉，單位去年底開價860萬元放售，而因應近期市況變動，決定劈價130萬易手，成交價730萬元，減幅約15%，實用呎價約20,739元。

據了解，原業主於2016年10月斥約807.32萬元一手購入，是次轉手帳面蝕約77.32萬元。

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