淘大花園兩房戶695萬易手　低市價一成

利嘉閣鮑允中表示，九龍灣淘大花園R座低層1室，實用面積約450方呎，為兩房兩廳間隔，屬屋苑罕有大單位放盤。是次以695萬元獲承接，低市價約一成多，呎價約15,444元。

據了解，原業主於2016年2月，以約454.8萬元購入物業。持貨約4年，現轉手帳面獲利約240.2萬元，物業升值約53%。

淘大花園本月暫錄約16宗二手成交，平均實用呎價約16,257元。現時屋苑約有106個單位放售，入場價由480萬至888萬元不等。

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