長實集團去年少賺27%　末期息1.58元

集團預期，於2020年上半年，香港業務將繼續受壓，同時中國保健及美容產品業務將受到新型冠狀病毒爆發，令內地業務受阻之不利影響。多元化地區分布、強大夥伴關係及忠誠會員客戶群，為此部門維持可持續盈利之主要優勢。

展望未來，集團表示，新型冠狀病毒在各地爆發並極速蔓延，加上近期價格戰引致原油價急劇下跌，為全球經濟帶來史無前例之風險及挑戰。內地及大部分國家之貿易環境將面對極大考驗，各行各業都受到嚴重打擊。連同英國脫歐涉及之不明朗前景、多國出現社會動盪、地緣政治及貿易緊張局勢，令全球經濟雪上加霜。

在當前市場充斥各種不利因素之逆境下，集團來年之業務難免受到波及，幸而集團眾多核心分部中，電訊業務面臨影響將相對較少。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626