證監會禁中銀國際證券前客戶經理重投業界14個月

香港證監會禁止中銀國際證券前客戶經理陳丹璐重投業界14個月，由2020年3月19日起至2021年5月18日止。

證監會調查發現，陳丹璐在2016年3月為兩個客戶執行9宗債券交易時，沒有向客戶披露最終成交價，或所收取的實際佣金率，就此提供不準確的資料。她亦在這些交易中多收客戶款項。

證監會認為，陳丹璐以不誠實的態度行事，令她作為持牌人的適當人選資格受到質疑，而在決定處分時，已考慮到所有相關情況，包括陳氏表示悔意及過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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