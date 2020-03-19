煤氣去年少賺25%末期息23仙 紅股比例改20送1
2020年03月19日 16:49
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香港中華煤氣(00003)公布，截至2019年12月31日止年度，營業額406.28億港元，按年升3.97%，公司股東應佔溢利69.65億元，按年下跌25.2%，每股盈利為41.2仙，擬派末期息23仙，連同中期息12仙，全年共派息35仙。分派紅股比例由往年10送1，改為20股送1股。
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