【fb直播】港股兩萬大關隨時不保？
2020年03月19日 16:51
東網電視更多新聞短片
金融市場大震盪，美股兩星期內4次熔斷，港股周四(19日)走勢繼續反覆，閒閒哋繼續千點上落，眼見港股一浪低於一浪，恒指係咪隨時失守兩萬關？沽貨離場，抑或乘機撈貨先至係上策？
中國移動(00941)全年賺1,066億元人民幣，按年少賺9%，不過增加派息，績後股價跌幅收窄，股民應唔應該貪「息」入貨？
中國鐵塔(00788)去年純利雖然升接近1倍，不過今日仲要跟住大市跌，更跌至1年多低位。其他5G概念股亦都冧檔，想撈底要等到幾時？
股王騰訊控股(00700)成為逆市奇葩，績後有追捧，收市升近2.7%，報343元，強勢可持續多久？
《東網Money 18》搵嚟訊匯證券行政總裁沈振盈大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！