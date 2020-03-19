租客執平貨！GRAND YOHO三房3年多帳蝕163萬沽

樓價回落及低息環境持續，吸引租客入市。中原潘鈺恒表示，元朗GRAND YOHO 9座中層F室成交，實用面積799方呎，三房套房間隔，業主因為小朋友於港島上學，決定搬屋，去年9月開價1,650萬港元放售單位，期間市況淡靜，放盤多時仍未有客問津，上月輾轉降價至1,180萬元，近日終有實客誠意洽購，最終決定以1,140萬元沽出單位，呎價14,268元。

潘鈺恒表示，買家為YOHO Midtown租客，見樓價回落，決定把握機會置業，農曆新年後開始睇樓，見上址減價後價錢吸引，即拍板承接。原業主則於2016年9月以1,303萬元一手買入單位，持貨3年多，現轉售單位，帳面蝕約163萬元或13%。

不過，上述計算並未計及發展商提供的回贈金額，若計及相關回贈，蝕讓幅度將減少。

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