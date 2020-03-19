新冠肺炎：張華峰冀港府支援金融服務業界

金融服務界立法會議員張華峰今早聯同經民聯成員約見政務司司長，就擴大「防疫抗疫基金」支援金融服務業界一事表達意見。

張華峰表示，雖然現時大市每日平均成交額約1千億元，但大部分交易均來自大戶同對沖基金，現時金融市場風高浪急，充滿投機風險，市場猶如戰場，散戶根本不敢入市，中小券商的困境根本就有苦自己知，難以為外人道，連帶一眾從業員的生計也受到影響，強調金融服務業界別並不如外界眼中，非第一線受疫情衝擊的重災區。

他認為，政府成立基金的初心是要「撐企業、保就業」，故亦應支援金融業界，不應忽略其苦況，並建議向全行逾4.4萬名持牌人士，每人提供2,000元的特別資助；以及向近800家聯交所參與者的持牌機構，每家發放5萬元的特別補助金，而司長已答允會認真考慮。

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