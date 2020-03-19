華聯國際發盈警
2020年03月19日 17:08
東網電視更多新聞短片
華聯國際(00969)發盈警，預計截至2019年12月31日止年度虧損按年增加約15至約30%。
虧損增加乃主要因(a)於採納新香港財務報告準則第16號時，須於損益內確認為開支之使用權資產減值虧損約2,800萬港元，其值等同於初步確認金額；(b)將予計提撇減有關該等停運糖廠的廠房及機器的零件存貨約2,100萬元；(c)公司亦正評估應收帳目的可收回性，並就應收帳目或會撥備呆帳約1,100萬元。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！