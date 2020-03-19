虧損增加乃主要因(a)於採納新香港財務報告準則第16號時，須於損益內確認為開支之使用權資產減值虧損約2,800萬港元，其值等同於初步確認金額；(b)將予計提撇減有關該等停運糖廠的廠房及機器的零件存貨約2,100萬元；(c)公司亦正評估應收帳目的可收回性，並就應收帳目或會撥備呆帳約1,100萬元。

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