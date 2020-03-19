李澤鉅：疫情對樓市影響未完全反映　惟集團有樓就賣

長和系公司舉行網上業績記者會，新冠肺炎疫情對集團業務影響成為焦點。集團主席李澤鉅預期，香港始終會跟隨美國減息，但香港樓市難預測，直言疫情影響未完全在香港樓市反映。可是另方面，本地住宅供應量少，而且自住需求一直都有，現在去估仍言之尚早，未來要看疫情何時停止，以及對不同行業影響有多深。集團不會因為目前情況而減少推盤，反而在取得預售樓花同意書之後就會推出發售。

被問到會否向零售租戶減租，他表示，需要按個別情況逐個商討，因為有些零售會好過以前。

至於酒店業務，李說：「比其他人算係唔錯」，因為集團酒店房很多是長租，入住率達85%以上，與日租房不同。至於未來影響有多深，仍需視乎疫情維持多久。

至於會否仿傚一些公司去自行生產口罩，以及會否捐地去建社會性房屋，李氏指，前者未來會有宣布，後者會用基金會形式，以金錢去幫助別人。

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