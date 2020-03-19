【石油大戰】俄羅斯低頭了？今年財赤料逾3千億
2020年03月19日 17:17
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，俄羅斯財長Anton Siluanov坦言，受油價重挫影響，今年俄羅斯國家預算將短缺3萬億盧布(約3,016.97億港元)。這暗示俄羅斯經濟將面臨困境。
受供需雙重打擊，油價近日暴瀉至18年最低，瀕臨跌穿每桶20美元。Siluanov指出，很不幸地，情況沒有朝向好的方向發展，故偏離了今年對經濟的預測，先前俄羅斯估今年預算赤字僅2萬億盧布，相當於國內生產總值(GDP)的0.9%。
俄羅斯政府重新估算預赤，主因是布蘭特期油重挫至每桶24.88美元，大幅低於俄羅斯預算中估計的每桶42.4美元。
不過，俄羅斯財政部早前指出，可承受油價在每桶25至30美元左右，且估計能支撐6至10年。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！