【石油大戰】俄羅斯低頭了？今年財赤料逾3千億

外國傳媒報道，俄羅斯財長Anton Siluanov坦言，受油價重挫影響，今年俄羅斯國家預算將短缺3萬億盧布(約3,016.97億港元)。這暗示俄羅斯經濟將面臨困境。

受供需雙重打擊，油價近日暴瀉至18年最低，瀕臨跌穿每桶20美元。Siluanov指出，很不幸地，情況沒有朝向好的方向發展，故偏離了今年對經濟的預測，先前俄羅斯估今年預算赤字僅2萬億盧布，相當於國內生產總值(GDP)的0.9%。

俄羅斯政府重新估算預赤，主因是布蘭特期油重挫至每桶24.88美元，大幅低於俄羅斯預算中估計的每桶42.4美元。

不過，俄羅斯財政部早前指出，可承受油價在每桶25至30美元左右，且估計能支撐6至10年。

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