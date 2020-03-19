霍建寧：油價若停在25美元　赫斯基能源損失7億加元

國際油價近期暴跌，長和執行董事霍建寧周四(19日)在業績會上透露，旗下赫斯基能源近4、5年都做了不少工作，其中對該公司來說收支平衡的油價為38.5美元一桶，每下跌1美元，公司會損失5,100萬加拿大元。如果油價維持在25美元，將令利潤減少7億加拿大元。

他又透露，該公司在油管和存倉的原油存貨有2,000萬桶，每桶成本價值49美元，年底時需要作出減值，涉及逾4億美元。對長和的粗略負面影響約24億港元，相信大家心裏有數。去年集團在油公司取得的股息約11億元，估計今年會減少很多。

不過，主席李澤鉅補充，以最差的情形來說，「長和承受得起有餘」，又指油價低的話，自然會有油公司停產，油價自然會有上升的動力。

另外，霍氏又談到匯率變動對集團的影響，表示如英鎊跌1成，集團EBITDA減少2%，稅後淨利潤會減少2%，但淨負債會改善1%。同樣，如歐元跌10%，集團EBITDA減少3%，稅後淨利潤會減少3%，淨負債會改善8%。

至於新加坡上市的和記港口為何會減派息，霍氏稱，因為去年在選擇還債和選擇派息之間，集團選擇了前者。李氏則補充，還債後，股東在該公司的權益以金額計算其實是有增長。

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