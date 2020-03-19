【全球攬炒】勞力士關廠　奢侈品業上半年恐史上最慘

外國傳媒報道，瑞士精品錶勞力士(Rolex)已關閉瑞士所有工廠，上半年可能會成為現代奢侈品業有史以來最糟糕時刻。

報道指出，最新的病毒威脅已導致巴塞爾和日內瓦鐘錶展被取消，加上瑞士法郎堅挺、金價上揚、商店關閉，使瑞士錶業的成本急升。除了勞力士關閉工廠最少10天，Swatch的東京奧運特別款Omega可能取消；歷峰集團(Richemont)的二手Cartier手錶價格也急瀉近半。

瑞士約有59,000人在鐘錶業就業，佔該國出口總額近1/10，且許多工人生活在法國邊境，可能因工作限制或邊境關閉而被迫留在家中。Swatch和歷峰集團今年以來市值已抹去約1.3。

Sanford C. Bernstein分析師Luca Solca表示，上半年可能會是現代精品業最慘的一年，這種情況較2008年金融海嘯更慘，因為似乎不會有任何補償機會。另有分析預測，奢侈品行業的第一季收入將下降30%以上。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626