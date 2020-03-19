新冠肺炎：日本2月旅客狂跌近六成 中韓近絕迹
2020年03月19日 17:28
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，日本觀光局最新公布統計顯示，2月到日本旅遊的外國人為108萬人次，按年暴跌58%。
受新冠肺炎疫情影響，赴日旅遊人次已連續5個月減少，其中最多是中國旅客，2月僅8.7萬人，按年狂瀉88%，南韓旅客為14.39萬，也減少八成。
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