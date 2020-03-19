【北水追蹤】淨流入167億人幣又新高 掃騰訊建行
2020年03月19日 17:36
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港股通周四(19日)成交額約463.41億元，淨流入金額167.1億元人民幣，兩數均創新高。(https://bit.ly/2nxf8uI )
全日淨流入最多的兩隻個股為騰訊控股(00700)及建設銀行(00939)，錄淨流入俱錄得逾26億港元，滙豐控股(00005)、中國人壽(02628)及工商銀行(01398)亦錄淨流入7.8億、6.55億及6.08億元。全日淨流出最多的兩隻個股為舜宇光學(02382)及小米集團(01810)，錄淨流出約8,193萬及143萬元。(見附表)
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