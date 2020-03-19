申豁免隔離被拒！傳LG顯示器「空投」員工到廣州廠

新冠肺炎疫情在內地受控，工廠陸續復工。外國媒體報道，南韓LG顯示器準備下周以包機方式，把一支100多人組成的視察團隊送進廣州，以盡快恢復其在廣州OLED面板工廠的生產，目標下季開工。

據報，該工廠是在去年8月新建成，後來投產延後，接着又遇到疫症爆發，工廠一直沒有開始運作。

目前內地強制要求所有來自南韓的旅客入境後，必須先隔離檢疫14天，報道同時透露，最近南韓外交部與LG顯示器都曾向廣州當局提出請求，希望能夠豁免這支團隊人員的隔離檢疫措施，但被拒絕。

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