邵氏兄弟控股發盈喜
2020年03月19日 17:42
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邵氏兄弟控股(00953)發正面盈利預告，預計截至2019年12月31日止年度錄得的溢利將大幅增加超過100%，及於2019財政年度公司擁有人應佔溢利將增加不少於35%；相比截至2018年12月31日止年度分別錄得年度溢利829萬元人民幣及公司擁有人應佔溢利1,256.6萬元人民幣。
溢利增加主要由於集團就於2019財政年度發行的電影及劇集確認的收益增加。
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